В Кремле раскритиковали участие «беглеца» Ходорковского в эфире «Эха Москвы»

Москва, 1 апреля. Комментируя критические высказывания Владимира Соловьева в адрес радиостанции «Эхо Москвы» в связи с участием олигарха Михаила Ходорковского в одном из ее эфиров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков присоединился к позиции журналиста.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, отвечая на вопрос, почему в администрации главы государства не оценили интервью с бизнесменом на «Эхе», Песков подчеркнул, что не считает нужным «давать слово беглецам».

При этом пресс-секретарь признался, что интервью он не слышал, однако сам факт выступления Михаила Ходорковского в эфире российской радиостанции является неприемлемым.

«Я все-таки против, чтобы эфир давать беглецам. Он же преступник, преследуется по закону. Поэтому, мне кажется, это некорректно», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Михаил Ходорковский в качестве приглашенного гостя по видеосвязи принял участие программе «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». По мнению Владимира Соловьева, которое он открыто высказал в эфире «Вести ФМ», некоторые российские журналисты и чиновники проявляют «излишний либерализм», который выражается в «заигрывании» с различными политическими силами.

Накануне Соловьев заявил, что освобождения экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина больше всего боится Ходорковский, ведь Пичугин может начать говорить и раскрыть тех, кто отдавал ему приказы по организации убийств и покушений.