Крах цен на нефть толкает США к сделке ОПЕК++ в интересах России

Сегодня официально прекратило свое действие соглашение ОПЕК+, по которому члены Организации стран-экспортеров нефти, а также Россия, Казахстан и Азербайджан с 2016 года ограничивали объемы добычи черного золота.

В преддверии этого знаменательного события, а также на фоне всемирного коронавирусного карантина, цены на нефть не просто рухнули, они буквально «вошли в штопор», кое-где — вплоть до отрицательных значений. То есть продавцы готовы доплачивать покупателям за отбор нефти из переполненных хранилищ, только бы не останавливать производство и не консервировать скважины.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, где подобное происходит. Конечно же, в Соединенных Штатах, где вся сланцевая индустрия вот уже десятый год работает в чистый убыток и накопила долгов более чем на 300 млрд долларов. Это примерно половина стоимости банкротства холдинговой компании Lehman Brothers, запустившего мировой финансовый кризис 2008–2009 годов.

Зато Америка сегодня вошла в первую тройку нефтедобывающих стран мира с показателем на уровне 11 млн баррелей в день (б/д). А долги — что долги? Долларов можно напечатать сколько угодно, что недавно в очередной раз продемонстрировала Федеральная резервная система США. С 23 марта она открыла практически неограниченную кредитную линию, объем которой за это время уже превысил 2 трлн долларов

Тем не менее, наблюдаемый «штопор» цен на нефть делает риски в этой сфере запредельными для кредитования. Сланцевую индустрию уже захлестывает волна банкротств, и это приводит к дополнительной массовой потере рабочих мест, ухудшая не только социальную обстановку в США, но и электоральные перспективы президента Дональда Трампа.

Сильно бьет дешевая нефть и по Саудовской Аравии, и по России. Продается все меньше нефти по все более низким ценам — ситуация, в которой выигрывают только крупнейшие нетто-импортеры черного золота — Китай и Европа, которые к тому же сократили свой спрос из-за пандемии COVID-19.

Не стоит игнорировать и тот факт, что сейчас на мировых рынках идет массовый выход из ценных бумаг (вернее, долговых обязательств) в наличные деньги, «кэш». Эти операции поглощают львиную долю наличной долларовой массы, то есть «на нефть» их тратят уже по остаточному принципу.

В итоге в Вашингтоне всерьез задумались над тем, как с наибольшей выгодой для себя остановить падение на нефтяном рынке. А здесь напрашивается только один реальный выход — условный ОПЕК++, с участием уже не только Саудовской Аравии и России, но также самих США и, видимо, примкнувшей к ним Канады. Вместе эта «большая четверка» добывает сегодня свыше 41,4 млн б/д, или более 50% мировой нефтедобычи, составившей в 2019 году 80,6 млн б/д. А с учетом других стран ОПЕК, Азербайджана и Казахстана эта цифра поднимается чуть ли не до 60 млн б/д.

Собственно, такой формат, который можно назвать ОПЕК++ («ОПЕК два плюса»), — это именно то, чего и добивалась Россия, выходя 6 марта из соглашения ОПЕК+. Напомним, Москва хотела, чтобы Америка не пользовалась ограничениями других стран-экспортеров черного золота, а взяла на себя связанные обязательства.

То, что события в этой сфере могут пойти по сценарию ОПЕК++, было ясно уже когда Саудовская Аравия экстренно созвала 26 марта внеочередной онлайн-саммит «Большой двадцатки» — якобы для противодействия коронавирусной пандемии. А состоявшиеся 30 марта по инициативе американской стороны продолжительные телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, после которых переговоры провели также министры энергетики двух стран Александр Новак и Дэн Бруйетт, свидетельствуют о том, что заключение «нефтяного мира» переходит в практическую плоскость.

Так что же: «Король умер! Да здравствует король!»? Не совсем так. В комплексе российско-американских отношений «фактор нефти» занимает существенное, но далеко не решающее место. Противоречий и конфликтов между Москвой и Вашингтоном более чем достаточно. И если создание ОПЕК++ хотя бы одна из сторон решит рассматривать в увязке с другими проблемами, то это соглашение, в котором остро нуждаются и Россия, и США, скорее всего, не состоится.

В этой связи особый интерес вызывает одна деталь. Рассказывая о прошедших переговорах, Трамп сообщил, что российский лидер якобы просил его об отмене санкций, но «хозяин Белого дома» эту просьбу-де отверг. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эту информацию не соответствующей действительности. То есть обе стороны дали понять, что «нефтяная» тема будет ими рассматриваться и решаться отдельно. Что значительно повышает шансы на ОПЕК++.

Но как быть с нынешним обвалом нефтяных цен, который, по мнению ряда экспертов, может продлиться до нескольких лет и привести к существенному сокращению доходов российского бюджета — со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями? Тут следует заметить, что реализуемость такого сценария может стать отличной от нуля только в случае быстрого и значительного сокращения населения нашей планеты. Но тогда вообще не о бюджете и не о балансе его доходов-расходов надо будет переживать.