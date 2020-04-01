Жители итальянской провинции могли приобрести иммунитет к коронавирусу

Москва, 1 апреля. Жители итальянского города Феррара и прилегающих к нему территорий могли приобрести иммунитет к коронавирусу. Отмечается, что в провинции зарегистрирован крайне низкий процент инфицированных на фоне соседей.

К примеру, в регионе Эмилия-Романья лечатся более 14 тысяч заразившихся. При этом на Феррару приходится только 307. Как уточнили специалисты, большинство из них были зарегистрированы на границе с Болоньей.

Как пишет издание La Nuova Ferrara, комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентури объяснил, что у жителей местности могли выработаться механизмы естественной сопротивляемости организма.

«Возможно, дело в том, что это малярийная область, либо как-то связано с талассемией — заболеванием, наследуемым по рецессивному типу», — подчеркнул он.

По данным на 1 апреля, в Италии 105 792 зараженных вирусом, свыше четырех тысяч новых пациентов за сутки, 837 смертей (за сутки).

Напомним, общее число заразившихся коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 2777, из них 190 человек уже выздоровели. Кроме того, зарегистрировано 24 летальных случая. COVID-19 затронул уже 75 регионов РФ. Для борьбы с распространением инфекции многие субъекты ввели режим изоляции для граждан.

Как писала «Газета Кемерова», два пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, прибыли в Кемерово из Италии. По данным «ФедералПресс», всех пожилых россиян с признаками ОРВИ проверят на коронавирус.