Десятки украинцев сбежали из-под коронавирусного карантина в Киеве

Киев, 1 апреля. Более 60 украинцев, вернувшихся с Бали, сбежали с карантина, расположенного в киевском отеле «Казацкий». Об этом в среду заявил официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко.

Отметим, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко дает несколько иную информацию. По его словам, беглецов было 50 и на карантин они попали после возвращения из Катара. Геращенко подчеркнул, что полиция не будет никого удерживать силой, однако за нарушение карантина предусмотрены штрафы до 17 тыс. гривен (46,7 тыс. рублей).

На ситуацию уже успел отреагировать министр внутренних дел Арсен Аваков. Он обратил внимание, что сбежавшим из карантина гражданам может быть предъявлено обвинение по уголовной статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», если среди них окажутся зараженные. Данная статья предусматривает наказание в виде ареста и содержания под стражей до трех лет.

«Никаких игрушек и шуток, у нас уже погибли от вируса 17 человек», — пишет Аваков в Facebook.

Министр также добавил, что МВД больше не будет давать согласия на чартерные авиарейсы для возвращения украинцев. Возможны редкие исключения, для которых будет приниматься отдельное решение и вводиться обязательный карантин.

По данным Минздрава Украины, в стране зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались. Власти 17 марта ввели общенациональный карантин, 26 марта объявили режим ЧС, а 28 марта закрыли границу. При этом на данный момент за границей остаются более 11 тысяч украинцев, ожидающих возвращения.

Эксперты из ООН не исключают, что мировая пандемия коронавируса может спровоцировать дефицит продовольствия. Они объясняют это нехваткой рабочей силы и трудностями с логистикой, передает портал Ura.ru. Европейские страны обычно нанимают сезонных рабочих для посадки и сбора урожая, однако из-за коронавируса никто не выходит на работу.