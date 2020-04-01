Пентагон отказался эвакуировать с авианосца моряков с коронавирусом

Вашингтон, 1 апреля. Пентагон не планирует эвакуировать американских военнослужащих с авианосца «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt), на борту которого вспыхнула эпидемия коронавируса. Об этом заявил глава министерства обороны США Марк Эспер.

По его словам, Пентагон планирует обеспечить экипаж авианосца медицинскими средствами защиты. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на авианосце на его борт будут направлены специальные бригады медиков, передает радио Sputnik.

Эспер также добавил, что на борту авианосца «нет тех, кто был бы серьезно болен». Однако капитан корабля направил в Пентагон письмо с просьбой незамедлительно эвакуировать экипаж.

«Никто, конечно, не должен умирать. В этот момент мы не находимся на войне. Наша задача номер один — заботиться о здоровье военнослужащих и их семей», — пояснил глава ведомства.

Стоит отметить, что на борту авианосца проходят службу около пяти тысяч военнослужащих, передает «Царьград».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалистам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 860 тысяч человек. От коронавируса погибло более 42 тысяч человек.

В США зарегистрировано более 190 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 4 тысяч человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.