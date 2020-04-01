Роспотребнадзор поручил привлечь все возможные лаборатории к диагностике коронавируса

Москва, 1 апреля. Роспотребнадзор поручил губернаторам привлечь к диагностике коронавируса все лаборатории, имеющие необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Организовать лабораторную диагностику COVID-19 в субъектах РФ с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовых форм, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III–IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал», — приводит выдержку из документа «Парламентская газета».

Это же постановление обязывает главы регионов обеспечить тестирование на коронавирус всех граждан старше 65 лет, обратившихся к врачам с признаками ОРВИ. Также сдать анализ на СOVID-19 должны сотрудники ФСИН и содержащиеся в местах заключения, передает телеканал «360».

Напомним, первые пациенты с коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а число заразившихся по всему миру уже превысило 870 тысяч.

Как пишет Infox.ru, на первом месте по количеству случаев заражения сейчас находятся США — здесь число заболевших приближается к 200 тысячам. В России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 случаев.