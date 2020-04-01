Сябитова на карантине продолжает помогать россиянам устраивать личную жизнь

Известная российская сваха Роза Сябитова заявила, что ее жизнь в режиме самоизоляции из-за коронавируса практически не изменилась, она по-прежнему напряженно работает.

Одна из ведущих брачного телешоу «Давай поженимся!», выходящем в эфир на Первом канале, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала, чем занимается во время вынужденного карантина.

«У меня как у профессиональной свахи очень много дел, — призналась Сябитова. — И в жизни ничего не изменилось. Я давно работаю на «удаленке». Знаете, я очень правильно, спасибо бабушке, действовала — создала свое родовое гнездо, место для себя и своих близких».

Строительством дома в Московской области телеведущая занялась еще несколько лет назад, а в нынешней ситуации он служит своеобразной крепостью для всей семьи Розы Сябитовой.

«Здесь все есть, весь функционал — горячая вода, канализация, баня, — подчеркнула собеседница ФАН. — Мой стратегический план был рассчитан на то, чтобы объединить семью. Чтобы было чем заняться, отдыхать или работать. Поэтому у меня ничего особо не изменилось. В том плане, что как работала, так и работаю».

Впрочем, кое-что все-таки изменилось, отметила Сябитова, — прибавилось различных консультаций по вопросам отношений и брака.

«Я же все-таки специалист в области создания семьи, поддержания ее, — пояснила она. — Ко мне часто обращаются за рекомендациями, различными комментариями, я много сижу за компьютером, много обрабатываю разного материала. Умею наблюдать и систематизировать».

По словам свахи, во время карантина из-за коронавируса как раз и наступило то время, когда люди могут заняться своей личной жизнью.

«У меня были определенные периоды в течение года, когда люди могли отодвинуть работу и заниматься личной жизнью, — сказала Сябитова. — А сейчас прямо вся страна начала этим заниматься. Что очень хорошо. Поэтому я с большим удовольствием делюсь ценной информацией. Люди меня благодарно слушают и пользуются моими рекомендациями».

Роза Сябитова также высказалась в отношении решения федеральных властей приостановить до 1 июня регистрацию браков и разводов.

Первого апреля Первый канал отмечает 25-летний юбилей.