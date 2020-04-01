Боярский готов бросить курить из-за дефицита сигарет в условиях пандемии коронавируса

Санкт-Петербург, 1 апреля. Российский актер Михаил Боярский не переживает по поводу возможного дефицита сигарет из-за пандемии коронавируса. Артист заявил, что даже готов отказаться от многолетней вредной привычки.
В разговоре с корреспондентом Nation News он отметил, что происходящее сейчас вокруг коронавируса может иметь и свои плюсы.
«Я никак не буду реагировать, все что происходит — происходит естественно и на пользу», — считает Боярский.
По словам актера, его совершенно не волнует возможное исчезновение с прилавков табачных изделий.
«Это не имеет значения, могу отказаться, могу искать какие-то выходы из положения», — заявил артист.
Ранее Минпромторг России исключил табачную продукцию из списка товаров первой необходимости. После этого табачные заводы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые обеспечивают сигаретами всю страну, приостановили производство в связи с введением нерабочей недели.
СМИ и ряд экспертов высказали предположение, что продолжающаяся эпидемия коронавируса может привести к дефициту табака на потребительском рынке.
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