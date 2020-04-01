В ДНР предупредили Зеленского, что война в Донбассе приведет к смене власти на Украине

Обостряющиеся внутренние проблемы на Украине вынуждают Киев серьезно обострять ситуацию на территории Донбасса. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

ВСУ не жалеют боеприпасов

Вооруженные силы Украины выпустили 151 мину и снаряд по территории ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщил представитель Донецкой Народной Республике в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Нами фиксируются нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины с использованием артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 и 82 миллиметра. Всего по территории республики на данный момент была выпущена 151 мина и снаряд», — сообщил представитель ведомства.

Кроме того, в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК добавили, что в зоне артиллерийского и минометного обстрелов оказались районы шести населенных пунктов, включая окраины Донецка и Горловки.

Киев не сможет победить Донбасс

Как отметил Александр Матюшин, усиление обстрелов территории ДНР, включая обстрел Донецка, указывает на то, что Киев использует военные действия для отвлечения внимания украинского народа от внутренних проблем: вспышки коронавируса, сложной экономической ситуации и принятия закона о земле.

«Под покровом ночи большинством голосов украинский парламент принял закон о продаже земли и окончательно отказывает Игорю Коломойскому в его притязаниях на «Приватбанк». Правда, не секрет, что именно он является спонсором ряда праворадикальных группировок, и они этого просто так не оставят. Более того, вчера было заявлено об остановке всех шахт, которые находятся в ведении компании Рината Ахметова. Это отправленные в неоплачиваемые отпуска тысячи шахтеров и членов их семей, еще множество оставшихся без работы и застрявших на границы «заробитчан», а также растущий уровень безработицы в самой Украине и отток денежной массы из страны», — пояснил Александр Матюшин.

По его мнению, все эти причины указывают на зреющий на Украине социальный взрыв, который может привести к власти в стране праворадикальные группировки. Это в свою очередь может спровоцировать к «отвалу от Украины еще части приграничных земель».

«Осознавая это и пытаясь оттянуть этот момент, команда президента Украины Владимира Зеленского накаляет обстановку, проводя всевозможные провокации, усиливая обстрелы городов молодых республик Новороссии. Но Зеленскому следует помнить, что война, не приносящая победу, только приближает революцию, а не отдаляет ее. Как показал опыт боев за Шахтерск, Иловайск и Дебальцево победить в войне народ Донбасса, рожденного в степи, которая рабов не рождает, у него не получится», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.