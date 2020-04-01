Малышева рассказала об эффективности суперсредства против коронавируса из Сколково

Москва, 1 апреля. Российская телеведущая и врач Елена Малышева ответила ученым из Сколково, которые ранее заявили, что нашли эффективное лекарство против коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее российские ученые объявили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием даже против SARS-CoV-2. Разработанная жидкость полностью безопасна для организма, добавили специалисты.

Елена Малышева объяснила, что суперсредство против коронавирусной инфекции должно, в первую очередь, помогать людям.

«Сегодня каждый считает своим долгом сообщить, что найдено суперсредство против коронавируса. Хочу объяснить простую вещь: чтобы доказать, что это средство работает, мало заявить, мало провести опыт в пробирке. Нужно доказать, что это помогает людям», — сказала Малышева.

Телеведущая добавила, что «от пробирки до реального эффективного препарата до людей может быть пропасть длиною в жизнь». По ее словам, 99% экспериментов в пробирке до клинических исследований не доходят. Как пояснила Елена Малышева, то, что действует на животных, может не действовать на людях.

В поиск новых лекарств вкладываются миллиарды долларов, добавила Малышева. Средство российских ученых является дезинфицирующим, то есть его можно использовать для обработки масок. Однако в настоящее время, как заметила врач, в России нет проблем со средствами для обработки поверхностей и средств индивидуальной защиты.

«Хочу также добавить, что это средство предлагается как средство дезинфекции, а не лечения коронавируса, то есть средство для обработки масок, а у нас сегодня нет проблем со средством для обработки. Еще раз повторю — сегодня все газеты пишут громкие заголовки: найден способ уничтожить, российские ученые нашли чудо-таблетку, российские ученые что-то сумели», — добавила телеведущая.

Она посоветовала ученым не пользоваться ситуацией в коммерческих целях и «рассказывать об эффективности не когда один раз хороший опыт провели, а когда есть по-настоящему доказанные данные на людях».

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Наибольшее число заболевших коронавирусом зарегистрировано в США, пишет «Ридус». Ученые из университета Гонконга ранее выяснили, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов. Как передает телеканал «360», в России коронавирусом заболели свыше 2,7 тысячи человек.