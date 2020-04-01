Ветераны в Усть-Луге вынуждены сами убирать подъезд и тратить пенсии на ремонты

Рядом с одноименным морским портом в поселке Усть-Луга остались без управляющей компании несколько многоквартирных домов. И пока местная администрация рассказывает о налаженном диалоге с жителями, два ветерана Великой Отечественной войны сами убирают подъезды и тратят пенсии на ремонты квартир после бесконечных протечек. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В подъезде двухэтажного дома 47А квартала Ленрыба стоит тяжелый запах сырости. Обшарпанные стены, несмотря на мартовский холод, усеяны здоровенными комарами. Окно в подвал, где то ли в сточных, то ли в грунтовых водах энергично плодятся эти насекомые, прикрыто грязной марлей. На доске объявлений — строгое уведомление от управляющей компании: с 1 января она никакого отношения к происходящему не имеет, выбрать новый способ управления домом должна администрация Усть-Луги.

Прямо под этим объявлением пожилая женщина веником сметает со ступенек в совок мусор. Это Зинаида Егоровна Сухорукова — ветеран труда, ребенок войны и жительница одной из квартир брошенного дома. Сейчас она вынуждена самостоятельно следить за чистотой в подъезде.

«Сейчас сильного запаха нет, но летом… Вода же стоит круглый год, как дождь пройдет — полно воды, комаров. Сейчас, видите, уже тучи их, — рассказала Зинаида Егоровна. — Мы тряпкой в подвал все заделали, завесили. Но все равно они летят в квартиру. А уборка… Подметаю сама. А кто нам будет подметать?»

Женщина много лет проработала на рыбокомбинате, в честь которого и назван их квартал. Делали консервы для внутреннего потребления и экспорта за границу — заготавливали треску, камбалу, привозную и местную рыбу. Пока завод не развалился, Усть-Луга считался богатым поселком, но потом все покатилось под откос. Планы превратить поселение в 35-тысячный город-сад при новом морском порте, громко заявленные в 2011 году, оказались лишь плодом богатой фантазии чиновников. Сейчас поселение тихо разрушается вместе с домом Зинаиды Егоровны.

В марте женщине исполнилось 85 лет, в квартиру она переехала в 1974 году. Она вспоминает: начиная с советских лет несколько раз скидывалась с соседями на благоустройство дома — проведение холодной и горячей воды, общую косметику. Но он все же хирел и осыпался. Сейчас здание выглядит практически аварийным, однако помощи в улучшении жилищных условий ветерану администрация не предлагает.

Соседке Зинаиды Егоровны, труженице тыла Великой Отечественной войны Надежде Филипповне Кабановой, скоро исполнится 95 лет. Про нее местные чиновники тоже забыли: со слов бабушки, даже поздравления ко Дню Победы она получает только от президента Владимира Путина.

«Никуда меня не приглашают. Как будто списали меня! — делится чувствами Надежда Филипповна. — Никто даже не придет посмотреть, как я живу. У меня есть медали, подарки юбилейные, Путин поздравляет каждый год. Но никто не помогает. Когда-то квартира была сухая, чистая, а потом… Протекло все. Здесь было как в сарае! Балкон пять лет тек, депутаты все обещали сделать, но ничего не сделали. В сельсовет ходила — там мне сказали, что если бы я была одна, то мне бы сделали. (Плачет). Сейчас дочка с внучками отремонтировали все, я пенсию тратила — почти сто тысяч ушло на квартиру».

При попытке ФАН выяснить, почему за дом 47А квартала Ленрыба и еще 12 его соседей-«многоквартирников» никто не отвечает, всплыл застарелый конфликт то ли жителей, то ли администрации с управляющей компанией «АКО», ранее обслуживающей их территорию. Как следует из открытых источников, эта компания заключила договоры на управление домами в Усть-Луге в 2015 году.

К лету 2018 года «управляйка» предложила в 2–3,9 раза увеличить существующие тарифы, экономически обосновав это включением в «квиточки» обязательного регионального сбора за вывоз ТКО. Жители оказались с таким решением не согласны. Однако новую стоимость услуг в январе 2019 года утвердил теперь уже бывший глава поселения Петр Линин.

Жильцы саботировали это решение и упорно продолжали платить по старым тарифам, наращивая тем самым долги. Вступив в должность, новый глава поселения Павел Казарян обнулил постановление своего предшественника, вернув прежний тариф. Вот только в итоге дома при этом остались вообще без управляющей компании.

В ответе на запрос Федерального агентства новостей в администрации Усть-Лужского сельского поселения заявили, что до 1 января 2020 года обеспечивать эксплуатацию домов должна была компания «АКО». Правда, кроме собственного постановления по этому поводу, ни одного регионального или федерального законодательства под свое требование чиновники в ответе не подвели.

«С 01.01.2020 г. жильцам этих домов не начисляются жилищные услуги «Содержание и текущий ремонт», а с февраля т.г. ООО «АКО» отказалось от обслуживания вышеперечисленных домов, но и жилых домов, находящихся у них в лицензии», — сказано в ответе за подписью Павла Казаряна.

Непонятно, почему и на каких основаниях компания вообще занималась не включенными в ее лицензию домами. И в любом случае они не должны были остаться бесхозными, хотя на момент подготовки материала вопрос остается открытым. Со способом управления определились только два дома, еще два — расселяют как аварийные, а в остальных, в том числе в доме 47А, вопрос так и не решен.

Конкурс по отбору управляющей компании, как честно признал в ответе глава поселения, не проводился, мероприятия по расчету оплаты ЖКХ не завершены, в связи с чем решения об определении «управляйки» для домов администрацией не приняты. При этом глава Павел Казарян утверждает, что диалог с жителями у администрации есть — ведь тем якобы оказана методическая помощь в проведении общих собраний и организованы «консультации по возникающим вопросам». Только вот ни Надежда Филипповна, ни Зинаида Егоровна про эти методические рекомендации ничего не слышали.

Сейчас к ситуации подключились общественники.