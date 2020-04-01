Гонконг, 1 апреля. Житель Китая заразил своего домашнего кота коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба департамента сельского и рыбного хозяйства Гонконга.

По данным ведомства, у домашнего питомца диагностировано наличие коронавируса, однако никаких симптомов заболевания пока не зафиксировано. Кот заразился коронавирусом от своего хозяина, который в настоящее время проходит лечение. В настоящее время животное находится в специальном карантинном центре для животных, передает телеканал «360».

Стоит отметить, что гонконгский кот является четвертым животным с положительным тестом на коронавирус, сообщает «Вечерняя Москва». Ранее коронавирус был обнаружен у двух собак, а также у домашней кошки в Бельгии.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 860 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 42 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.