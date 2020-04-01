Госдума приняла закон о кредитных каникулах на фоне эпидемии коронавируса

Москва, 1 апреля. Госдума приняла закон, позволяющий россиянам брать отсрочку по кредитам из-за эпидемии коронавируса. Документ распространяется как на обычных граждан, так и на предприятия малого и среднего бизнеса.

Автором инициативы является президент РФ Владимир Путин, который поручил Центробанку и Минфину подготовить соответствующий законопроект. В конце марта глава государства предложил ввести кредитные каникулы по ипотечным и потребительским кредитам, если доход заемщика из-за эпидемии коронавируса снизился на 30%.

В ходе каникул банки не имеют права начислять неустойку, взыскивать залог или требовать досрочных выплат. При этом сам заемщик имеет право досрочно погасить кредит, если у него есть такая возможность.

Отметим, что граждане могут взять кредитные каникулы на срок до 6 месяцев даже, если они взяли кредит до вступления закона в силу. Это возможно при условии, что их доход сократился на 30%. Подать заявку можно будет до 30 сентября. Данное правило также распространяется и на предприятия малого и среднего бизнеса, если они работают в определенных секторах.

Это далеко не единственная мера, призванная облегчить жизнь простым гражданам и предпринимателям в условиях коронавируса. Как сообщает НСН, в среду Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, позволяющий аптекам дистанционно продавать лекарства, отпускаемые без рецепта. Исключение составляют лишь безрецептурные наркотические и психотропные лекарственные препараты, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%.

Телеканал «МИР 24» передает, что около 90 тыс. москвичей, имеющих хронические заболевания, получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции. 2 тыс. рублей им было выдано авансом, еще 2 тыс. рублей они получат после окончания карантина.