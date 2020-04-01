Агрессия Израиля в Сирии — лишь часть войны против Ирана

На авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс накануне вечером сработали системы ПВО — как минимум, два объекта было сбито на западе провинции. Удары нанесли самолеты ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана.

Подробнее о том, каковы истинные цели ударов Израиля, а также, почему страдает от этого Сирия - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Волна израильских обстрелов

Израиль возобновил удары по сирийской территории в феврале этого года. Средства сирийской ПВО несколько раз перехватывали ракеты над Дамаском.

Так, 5 марта армия Сирии отразила израильскую атаку в небе над городом Эль-Кунейтра на юго-западе страны. Тогда ни одна ракета не достигла своей цели.

31 марта сирийские военные также сумели оперативно отреагировать на выпущенные ракеты, которых, по данным Израиля, было более восьми. Сирийцам удалось сбить большинство из них. По словам очевидцев, самолеты израильских сил пролетели над Суром и Бейрутом. Всего было две волны обстрелов.

Информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило , что системы ПВО сбили часть ракет. Сирийское СМИ обнародовало снимок, на котором запечатлен момент перехвата израильской ракеты.

Истинная причина атаки

Потенциальной причиной обстрелов сирийской территории со стороны Израиля является самолет Ил-76ТД, прибывший накануне из Ирана. Согласно треку судна, 31 марта в Шайрат он не залетал, однако Тифор (Т4) потенциально посетил.

Об обстрелах по Т4 тоже сообщалось, но подтверждений пока не поступало.

Однако этого хватило, чтобы ракетные войска КСИР и системы ПВО Ирана были приведены в полную боевую готовность в связи с ожидаемыми активными действиями США в Ираке и ударами Израиля по целям в провинции Хомс.

Вялотекущая война

Военный эксперт, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин напомнил в беседе с корреспондентом ФАН, что Израиль не прекращал войну против Ирана. Однако сейчас она протекает в весьма вялом темпе.

«Израиль не афишировал это, но войну против Ирана он не отменял и продолжает вести по всем фронтам. В том числе, на территории Сирии. Тем более, он неоднократно заявлял о том, что даже при обстрелах сирийской территории стремится обстрелять либо непосредственно иранских военных, либо проирански настроенные силы. Поэтому, в принципе, война между Ираном и Израилем идет в вялотекущем, таком латентном состоянии на территории Сирии», — заметил эксперт.

Акт агрессии

Еще один военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил ФАН, что в вопросе относительно истинных целей ВВС Израиля, нельзя исключать любого варианта. При этом, он назвал атаку израильских сил ни чем иным как актом агрессии.