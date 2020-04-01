В Раде рассказали, сможет ли Аваков «подвинуть» Зеленского на посту президента Украины

Киев, 1 апреля. У главы МВД Украины Арсена Авакова всегда имелись большие амбиции, и он, вероятно, видит себя премьер-министром страны. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Отметим, что Аваков обладает исключительным положением на Украине, поскольку министру подчиняются полиция, нацгвардия, киберполиция, разведка, миграционная служба и служба по чрезвычайным ситуациям. Также глава МВД стал ориентиром для крупных украинских организаций. В связи с этим некоторые эксперты считают, что Аваков может сместить Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Комментируя это предположение, Гончаренко подчеркнул, что Украина — демократическая страна, и главу государства здесь определяют на выборах, которые в ближайшие годы проводиться не будут. При этом депутат Рады согласился, что большие амбиции Авакова очевидны, поскольку глава МВД Украины «играет в свою игру».

«Я бы скорее сказал, что Арсен Аваков видит себя премьер-министром Украины. Но президента избирает народ Украины на выборах, очередные должны состояться через четыре года. Поэтому насчет того, как он может подвинуть Зеленского, не понимаю», — сказал Гончаренко в комментарии изданию iReactor.

Ранее Аваков призвал не эвакуировать украинцев, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса. Как пишет «Газета.ру», глава МВД Украины считает, что карантин в стране может продлиться до конца мая. При этом Аваков заявлял, что на Украине может наступить голод из-за эпидемии. В связи с этим министр призвал украинское правительство организовать выплаты из государственного бюджета для оставшихся без средств к существованию, пишет НСН.