Власти Москвы опровергли использование иностранных серверов для «Социального мониторинга»

Мобильное приложение «Социальный мониторинг», позволяющее следить за правильной изоляцией москвичей, лечащихся на дому от коронавируса, не использует для своей работы иностранные сервера. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы.

«Информация о том, что для работы приложения используются иностранные сервера, не соответствует действительности. Все программное обеспечение и данные (приложения «Социальный мониторинг». — Прим. ФАН) хранятся на серверах Департамента информационных технологий на территории России», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что новое приложение для смартфонов, призванное обеспечить безопасность москвичей и избежать дальнейшего распространения коронавируса в столице, якобы использует эстонский интернет-сервис identix.one, а также передает фотографии на немецкие серверы.

Некоторые издания сообщили также, что приложение, созданное ГКУ «Информационный город» и выложенное вчера в сервисе Google Play, вскоре пропало оттуда.

«Версия приложения, опубликованная 31 марта в Google Play, была тестовой», — объяснили в Департаменте информационных технологий столицы.

Как стало известно, приложение «Социальный мониторинг» официально заработает в ближайшее время. Оно позволит правоохранительным органам убедиться в том, что гражданин, болеющий в легкой форме инфекцией COVID-19, соблюдает режим изоляции и не выходит из дома.

При этом пользоваться им будут лишь те пациенты, которые подписали необходимое согласие на это и сами выбрали лечение от коронавируса на дому. В том же согласии будет указано, к каким именно данным на смартфоне получит доступ приложение. Об этом заявил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Общее число заболевших коронавирусной инфекции в России, по состоянию на 1 апреля, составляет 2777 человек. 190 заразившихся уже выздоровели. Зарегистрировано 24 летальных случая. В целях борьбы с распространением пандемии многие субъекты Российской Федерации ввели режим изоляции.

Первые случаи коронавируса были зафиксированы в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Всего в мире к этому дню заболело свыше 850 тысяч человек, причем лидируют по этому показателю США — там на сегодня выявлено почти 190 тысяч случаев.