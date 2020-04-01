Юмористы посоветовали воздержаться от некоторых шуток в День смеха

Москва, 1 апреля. Российские комики Владимир Винокур и Святослав Ещенко призвали воздержаться от шуток на тему болезней 1 апреля. Хорошая шутка должна быть доброй и вызывать смех не только у того, кто разыгрывает, но и у того, кого разыгрывают.

«Даже юмористы злые шутки не жалуют», — отметил Ещенко.

По мнению Винокура, День смеха в этом году проходит слишком мрачно. Несмотря на то, что большинство россиян находятся на самоизоляции, нужно уметь находить поводы для смеха и радости, передает «Ридус».

«По телевидению сейчас в основном сообщения о коронавирусе, а хотелось бы больше каких-то светлых номеров», — сказал Владимир Винокур.

Винокур отметил, что даже в тяжелые военные годы люди находили время для шуток и радости.

Святослав Ещенко рассказал о самом удачном розыгрыше, который применялся по отношению к нему. По его словам, самая большая шутка заключалась в обстоятельствах его рождения.

«Мои родители очень хотели девочку, но 1 апреля у них родился я», — рассказал Ещенко.

Владимир Винокур не смог вспомнить удачных розыгрышей в свой адрес. По его словам, коллеги и друзья редко над ним шутят, потому что опасаются ответных мер.

Ранее известный продюсер и комик Семен Слепаков спел про коронавирус и набрал 2 млн просмотров за сутки. Ролик выбился на первую строчку во вкладке «В тренде» в российском YouTube. В комментариях под видео пользователи разделились во мнениях, передает телеканал «360».