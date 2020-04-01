Избежавшее санкций США судно Bravenes направляется к «Северному потоку — 2»

Москва, 1 апреля. Камнеукладчик Bravenes вышел из порта и направляется к месту строительства «Северного потока — 2» в шведских водах. Об этом свидетельствуют данные навигационного портала Marinetraffic.

Судно избежало санкций, поскольку не занимается укладкой труб, а стабилизирует их на дне Балтийского моря.

«Обустройства выходов на берег и стабилизации газопровода на дне Балтийского моря продолжаются по плану», — пояснил представитель оператора Nord Stream 2.

Ранее немецкая компания Uniper, которая участвует в реализации проекта, высказала прогноз об успешном завершении строительства газопровода. По ее ожиданиям, объект будет вовремя запущен и будет поставлять до 55 миллиардов кубометров газа в год, передает телеканал «Царьград».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия готова своими силами достроить «Северный поток — 2». По его словам, это потребует больше времени, но технологических препятствий для завершения проекта нет, сообщал телеканал «Мир 24».

Напомним, строительство «Северного потока — 2» подразумевает прокладку двух ниток газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря. Реализации проекта пытаются помешать США и Украина, вводя санкции в отношении участников строительства, большинство европейских стран поддерживают возведение газопровода.