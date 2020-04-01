Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку

Москва, 1 апреля. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что найти спонсоров для спортсменов крайне трудно в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть. Так он отреагировал на призывы добровольно уйти в отставку.

«Мы работаем над этим вопросом ежедневно. Но в связи с последними событиям ситуация сейчас очень сложная, даже многие клубы закрываются. Слава богу, у нас есть поддержка Министерства спорта РФ», — пояснил Драчев агентству ТАСС.

При этом глава СБР подчеркнул, что организация продолжает выполнять поставленные перед ней задачи. Союз пользуется поддержкой как государства, так и региональных федераций, направляя ресурсы на развитие биатлона.



Как пишет газета «Известия», ранее ряд спортсменов, судей и тренеров призвали Драчева сложить полномочия. Они обвинили главу союза в неспособности найти спонсоров для российских биатлонистов. В частности, призыв отправить Драчева в отставку поддержал двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов, сообщает НСН.

Эпидемия коронавируса сильно ударила по сфере спорта. Многие международные мероприятия были отменены из-за угрозы распространения инфекции. Так, например, организаторам пришлось перенести Олимпийские игры, чемпионат Испании по футболу и чемпионат Европы по футболу.

Эти меры предосторожности, тем не менее, не являются панацеей. На днях стало известно, что российская биатлонистка Анастасия Халиуллина заразилась коронавирусом.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.