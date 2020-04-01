В условиях пандемии COVID-19 Россия напомнила миру о приоритете гуманизма

Сенатор Владимир Джабаров считает, что Россия и Китай показали, как страны должны поддерживать друг друга.

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан сообщил, что Китайская Народная Республика передаст городу на северо-востоке России около 20 тысяч защитных масок. Такое решение было принято в ответ на ранее оказанную помощь городу-побратиму Шуанъяшань.

Гришан напомнил, что еще в январе Магадан отправил в Китай около трех тысяч масок и небольшое количество защитных халатов. Накануне пришло письмо, в котором значилось, что власти Китая понимают, что в Магадане сложились определенные трудности.

«Они нам передают 20 тысяч масок. И мы приняли решение, что мы никуда эти маски, кроме системы здравоохранения, распределять не будем», — сказал чиновник.

Комментируя ситуацию, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «русских и китайцев связывает давняя дружба».

«Начиная с конца Второй мировой войны, когда в 1949 году создавалась Китайская Народная Республика, мы помогали Пекину, и после этого многие годы наши отношения шли по восходящей. Да, были исключения, были какие-то противоречия, но сейчас отношения достигли беспрецедентного уровня. Китаю было очень тяжело, особенно в декабре, январе и феврале, но Россия помогла и масками, и оборудованием. Сейчас Китай сумел преодолеть эту эпидемию, практически снимает карантин со многих городов и в ответ тоже пытается оказать помощь России», — говорит сенатор.

По словам собеседника ФАН, в условиях глобальной пандемии многие страны оказались один на один со своими проблемами, что вылилось в повышенную смертность населения из-за неготовности властей и медицинских служб к купированию COVID-19. Первой откликнулась Россия, предложив свою помощь Китаю, Италии, а теперь и США.

«Да, вчера был отправлен самолет ВКС в Соединенные Штаты Америки, китайцы, кстати, им тоже помогают. И в случае, если нам будет очень трудно, я думаю, американцы нам тоже помогут. Наступают моменты в человеческой жизни, когда забываются старые проблемы, многолетние или даже многовековые разногласия и на перовое место выступает вопрос гуманитарный, человеческий. Возьмем Европу: мы помогаем итальянцам, они нам — санкции. Тем не менее мы предложили им помощь и спасаем итальянских стариков от смерти. Я думаю, это будет нарастать и сейчас произойдет определенная переоценка ценностей: станет понятно, что в жизни важнее — сиюминутный экономический интерес государства либо сама человеческая жизнь. Я думаю, что если все страны объединятся, то мы обязательно победим заразу. В общем, Россия напомнила миру о приоритете гуманизма и человеческой жизни», — заключил сенатор.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.