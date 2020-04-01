Поклонники назвали истинную причину ухода Домогарова из МХАТа

Москва, 1 апреля. Российский актер театра и кино Александр Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького. В настоящее время в театральных кругах ходят различные слухи о причинах ухода Домогарова. Согласно одно из версий, актеру якобы не выплатили гонорар в полном объеме.

Домогаров подтверждает данную версию. По его словам, ему не заплатили за один из спектаклей. Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков отказывается комментировать скандал с участием Домогарова, передает телеканал «360».

По данным СМИ, причиной ухода Домогарова стало нарушение дисциплины. Источники отмечают, что Домогаров «потерял форму». Актер якобы злоупотребляет спиртным и нарушает режим. По мнению поклонников актера, Домогаров «ушел в запой».

Фанаты артиста уверены, что Домогаров начал злоупотреблять алкогольными напитками. К таким выводам поклонники актера пришли после прочтения его последних публикаций в Сети, в которых, по их мнению, нарушена логика повествования.

Стоит отметить, что ранее известный блогер Лена Миро раскритиковала Александра Домогарова за его разрыв с МХАТом. Она выразила уверенность, что истинной истинной причиной ухода актера из театра стало злоупотребление алкоголем.