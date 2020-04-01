Пережидающий пандемию коронавируса сын Нагиева самоизолировался в Карелии

Москва, 1 апреля. Сын известного российского актера Дмитрия Нагиева Кирилл принял решение перейти на режим самоизоляции в Карелии. Об этом он рассказал своим подписчикам в профиле в Instagram.

О своем решении Кирилл Нагиев объявил еще шесть дней назад. Он посоветовал самоизолироваться каждому, чтобы внести вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Судя по фотографиям, молодой человек около недели находится в деревне Ангелахта на Сямозере.

«Дело пахнет жареным, но мы не унываем. Следим за новостями и запасаемся туалетной бумагой. Пока еще есть возможность, приезжайте в Карелию. Лучшее место для того, чтоб переждать всё это безумие», — написал Кирилл под одной из своей фотографий.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Как напоминает телеканал «360», регионы РФ ввели режим самоизоляции, во время которого из дома выходить нельзя без веской причины.

В России разработали высокочувствительную тест-систему на определение коронавируса, которая показывает наличие или отсутствие инфекции в организме человека за 90 минут, отмечает «ФедералПресс».

Многие эксперты считают, что коронавирус разработали в США. Как заявил экономист, академик РАН Сергей Глазьев искусственно синтезировать вирус нового типа «может сделать только одна страна». Его слова передает «Царьград».