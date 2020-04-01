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Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

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Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

Кемерово, 1 апреля. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разогнал посетителей в торговом центре и раскритиковал персонал за работу во время режима всеобщей изоляции. Ролик опубликован в Instagram. 

Отмечается, что инцидент произошел в торговом центре «Сити Молл» в Новокузнецке. В Сети появилось видео, где запечатлели, как глава региона отправляет домой работников объекта и посетителей.

Глава региона обещал «оштрафовать очень сильно» всех нарушителей.  

«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно, вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть!» — отругал Цивилев работников торгового центра.

Напомним, общее число заразившихся коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 2777, из них 190 человек уже выздоровели. Кроме того, зарегистрировано 24 летальных случая. COVID-19 затронул уже 75 регионов РФ. Для борьбы с распространением инфекции многие субъекты ввели режим изоляции для граждан.

По данным на 1 апреля, в Москве зарегистрировано 1613 заразившихся коронавирусом, 16 человек стали жертвами инфекции. Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что сейчас там лечатся 306 человек, из них коронавирус диагностировали у 153 пациентов. Семь человек находятся на аппарате ИВЛ, COVID-19 выявлен у четырех из них. За минувшие сутки из медучреждения выписали 35 человек, при этом 26 пациентов за тот же период поступили на лечение.

Первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. На данный момент по числу заразившихся лидируют США, где выявлено около 190 тысяч случаев.

 Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

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Источник: Instagram
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