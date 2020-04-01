 Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

Кемерово, 1 апреля. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разогнал посетителей в торговом центре и раскритиковал персонал за работу во время режима всеобщей изоляции. Ролик опубликован в Instagram.

Отмечается, что инцидент произошел в торговом центре «Сити Молл» в Новокузнецке. В Сети появилось видео, где запечатлели, как глава региона отправляет домой работников объекта и посетителей.

Глава региона обещал «оштрафовать очень сильно» всех нарушителей.

«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно, вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть!» — отругал Цивилев работников торгового центра.

Напомним, общее число заразившихся коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 2777, из них 190 человек уже выздоровели. Кроме того, зарегистрировано 24 летальных случая. COVID-19 затронул уже 75 регионов РФ. Для борьбы с распространением инфекции многие субъекты ввели режим изоляции для граждан.

По данным на 1 апреля, в Москве зарегистрировано 1613 заразившихся коронавирусом, 16 человек стали жертвами инфекции. Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что сейчас там лечатся 306 человек, из них коронавирус диагностировали у 153 пациентов. Семь человек находятся на аппарате ИВЛ, COVID-19 выявлен у четырех из них. За минувшие сутки из медучреждения выписали 35 человек, при этом 26 пациентов за тот же период поступили на лечение.

Первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. На данный момент по числу заразившихся лидируют США, где выявлено около 190 тысяч случаев.