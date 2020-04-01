Онищенко одобрил использование интерферона для профилактики заражения коронавирусом

Беспрецедентные карантинные меры, принятые в России в связи с распространением коронавируса, вынудили абсолютное большинство россиян перейти на режим самоизоляции, который в той или иной форме введен во всех российских регионах. Нарушение этого режима без уважительной причины карается значительными штрафами, в некоторых случаях может наступить уголовная ответственность.

Сегодня медики советуют всем, кто находится на самоизоляции или продолжает работать, подумать не только о так называемой барьерной защите от коронавируса (мытье и обработка рук и поверхностей, ношение маски в общественных местах и так далее), но и об укреплении иммунитета. В частности, укрепить иммунитет помогут препараты — индукторы интерферона, которые давно доказали свою эффективность как профилактическое средство для защиты от гриппа и всех респираторных заболеваний, а также при других инфекциях.

По мнению специалистов, сегодня эти препараты имеет смысл использовать как средство профилактики для защиты от нового коронавируса, вызвавшего эпидемию COVID-19. В частности, такой точки зрения придерживается первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Да, это хорошее давно известное средство, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Препараты интерферона действительно можно использовать для профилактики возможного заражения коронавирусом. Лично я сейчас сам использую и мази, и капли, содержащие интерферон».

Что такое интерферон

Интерфероны — это группа белков, которые есть в человеческом организме и, если говорить простым языком, помогают этому организму бороться с возбудителями различных заболеваний, в первую очередь — с вирусными (наделавший всемирный шухер COVID-19, как мы помним, — это именно вирус).

Интерферон был открыт практически случайно — это сделали в 1957 году сотрудники Лондонского национального института медицинских исследований вирусологи Алик Айзекс и Жан Линдеман. Ученые заметили, что лабораторные мыши, которых заражали определенными вирусами, не заболевали. Вирусологи выяснили, что барьерную функцию, мешающую проникновению вируса, осуществляли определенные белки, которые были названы интерферонами.

Прорыв в изучении и использовании этого явления произошел в 1970-х годах, а в 1980-х сразу две компании — Biogen в Швейцарии и Genentech в США — научились массово и недорого производить рекомбинантный интерферон с помощью кишечной палочки, в которую удалось внедрить ген интерферона.

В СССР созданный искусственно интерферон и препараты на его основе стали популярны в конце 1980-х годов, их массовое производство было налажено отечественными фармакологическими компаниями. Препараты были чрезвычайно популярны: интерферон и его индукторы рекомендовали во время эпидемий гриппа как отличное профилактическое и лечебное средство, помогающее усилить иммунитет. И практика это подтверждала.

Сегодня в мире производство как интерферонов различного типа, так и веществ, помогающих их продуцировать человеческим организмом, достигло огромных размеров: только в России есть десятки видов подобных препаратов, которые выпускаются в форме инъекций, капель для носа, мазей, ректальных свечей и так далее.

Ударим интерфероном по коронавирусу

Повторим: интерфероны обладают важнейшим качеством — они усиливают собственный иммунитет организма, его устойчивость к различным инфекциям. Делают они это, индуцируя или активируя определенные клеточные белки, блокирующие репликацию вируса.

Как рассказывает в своей статье директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург, человеческий организм изначально обладает так называемым врожденным иммунитетом, который позволяет ему обезвреживать чужеродный и потенциально опасный биоматериал, в том числе пришедшие извне болезнетворные бактерии и вирусы.

«Важнейшей составляющей этого врожденного иммунитета являются белки-интерфероны, появившиеся в процессе эволюции у позвоночных (к которым относится и человек)», — отмечает ученый.

Однако, как давно заметили специалисты, не у всех людей собственные интерфероны самостоятельно вырабатываются в организме в достаточном количестве. Поэтому этот процесс имеет смысл поддержать извне, особенно во время эпидемий или при каких-то заболеваниях (гепатиты, онкология и так далее). Для этого существуют препараты — индукторы интерферона, которые отлично себя зарекомендовали во всем мире.

Преимущества интерферонов перед противовирусными препаратами

Сегодня, во время пандемии COVID-19, проблема в том, что создание специфических средств лечения именно этого коронавируса все еще находится в стадии разработки. Это достаточно долгий процесс, требующий проведения тестирования, проверки доказательства эффективности препаратов и так далее. Все это должно предшествовать выходу этих препаратов на рынок. Это же относится и к вакцинам от COVID-19, появления которых не стоит ожидать ранее будущего года.

Но уже сейчас есть препараты, которые давно помогают бороться с инфекциями, в первую очередь вирусными — это индукторы интерферона.

По сравнению с известными противовирусными и противомалярийными препаратами, которые сегодня на Западе пытаются применять для лечения коронавирусной инфекции, индукторы интерферона имеют ряд преимуществ. Эти препараты почти никогда не взывают аллергии, не приводят к образованию «враждебных» антител, а наоборот — помогают организму самому продуцировать свои собственные защищающие от вируса интерфероны.

Поскольку такие препараты давно доказали свою эффективность при вирусных и других инфекционных заболеваниях, имеет смысл их также использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

В качестве средств такой практически полностью безопасной для организма профилактики разумно использовать препараты — индукторы интерферона, зарегистрированные в РФ. Эти препараты за десятки лет доказали свою безопасность, качество и эффективность при различных вирусных инфекциях. Пора ударить ими по коронавирусу.