Первые штрафы нарушителям карантина выписаны в Ставрополе

Ставрополь, 1 апреля. Нарушителей карантинных мер по коронавирусу начали штрафовать в Ставрополе. Об этом рассказал мэр города Андрей Джатдоев.

Режим самоизоляции введен на территории региона с 22.00 31 марта и продлится до 6.00 6 апреля. Жители могут покидать дома только в экстренных случаях. На сегодняшний день в регионе официально зарегистрированы десять случаев заражения опасной китайской инфекцией. За соблюдением ограничительных мер следят сотрудники правоохранительных органов.

«Везде сотрудники полиции и ГИБДД. Начали выписывать первые штрафы за нарушение карантинного режима», — заявил мэр.

Джатдоев отметил, что в городе усилены меры по дезинфекции общественного пространства.

Напомним, что во многих российских городах введен режим самоизоляции для того, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции. Граждан призывают не покидать дома без лишней необходимости.