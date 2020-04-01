Вирусолог указал на странности в статистике по умершим пациентам с коронавирусом

Статистика по заболевшим новым типом коронавируса пока недостаточная, чтобы говорить о высокой смертоносности в стране, Россия еще не достигла пика заболеваемости. При этом статистика в других странах выглядит странно. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

Свежие цифры

В России скончались еще семь пациентов с положительным тестом на новый тип коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В Москве было зарегистрировано пять летальных случаев, еще по одному — в Московской и Псковской областях.

Всего в России за сутки было выявлено еще 440 больных новым типом коронавируса: 267 — в Москве, 32 — в Республике Коми, 27 — в Санкт-Петербурге, 15 — в Московской области, 11 — в Саратовской области, по семь — в Вологодской и Челябинской областях, по шесть — в Бурятии, Ленинградской области и Красноярском крае, по пять — в Тульской области и Краснодарском крае, по четыре — в Воронежской, Пензенской, Омской и Волгоградской областях, по три — в Курской и Тамбовской областях и Ханты-Мансийском АО.

Всего на территории Российской Федерации было выявлено 2777 больных (1880 из них — в Москве), 24 человека скончались, 190 выздоровели. При этом в последние сутки количество заболевших и скончавшихся меньше, чем накануне.

«Статистика — жестокая наука»

По словам Алексея Аграновского, нужно быть осторожным в оценках, потому что статистическая выборка небольшая.

«И слава богу, что она небольшая — у нас нет десятков погибших. Речь идет о единичных случаях гибели. Очень жалко каждого, но статистика очень жестокая наука. И она оперирует цифрами, приходится абстрагироваться», — пояснил Алексей Аграновский.

Вирусолог уверен, что данные статистики пока недостаточные, чтобы говорить о высокой смертоносности. Россия еще не достигла пика заболеваемости.

«Дай бог нам не прийти к такой статистике, которая показала бы существенный прирост смертности. Пока что на основании той выборки, которая доступна, я бы не торопился делать определенные выводы», — добавил Алексей Аграновский.

Кроме того, ученый прокомментировал высокую смертность в Италии, назвав ее «немалой цифрой». Он уверен, что статистика в России отражает действительность.

«Вообще, из разных стран мира приходит очень не совпадающая статистика. Ощущение, что в каждой стране отдельная инфекция, что, конечно, странно. Возможно, это особенности подсчетов, которые делают в разных странах. Погибли люди, от чего они погибли? От каких-то сопутствующих заболеваний или от вызванной коронавирусом пневмонии? Это вопрос. Сколько было смертей в прошлом году по возрастным группа? Это тоже важная статистика, которой нигде нет. Как было до и во время эпидемии?» — рассказал Алексей Аграновский.

При этом вирусолог назвал эффективными меры российских властей по борьбе с распространением коронавируса. Только так и можно сдержать болезнь.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.