Группировки ПНС беспорядочно обстреливают жилые кварталы независимо от присутствия ЛНА

Триполи, 1 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уже более 48 часов атакуют жилые районы и позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако силы фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли точечные контрудары по протурецким формированиям ПНС, сообщает телеканал Libya Alhadath TV.

ЛНА преподала турецким группировкам ПНС жесткий урок, говорится в репортаже телеканала из района Вади ар-Рабиа. Террористы пытались атаковать позиции военнослужащих, но ЛНА пресекла все их попытки и сохранила контроль над районами Машруа аль-Хадба и Абу Салим. Во время столкновения с поля боя бежали боевики из группировки «Абу Салим». Вооруженные формирования ПНС понесли потери в живой силе и технике.

Вчера ночью, 31 марта, ЛНА также пресекла атаку группировки боевика по прозвищу Джиру в Кастельверде. В связи с многочисленными потерями, террористы ПНС начали беспорядочный обстрел жилых кварталов. ЛНА продолжает продвижение вперед. Силы Хафтара сообщают об очередных нарушениях режима прекращения огня, действующего в Ливии с 12 января. Обстрелы зафиксированы в таких районах, как Каср бен Гашир, Вади ар-Рабиа, аль-Халля, Бир аль-Алям, а также Бир ат-Тута.

Помимо этого, значительный урон понесла группировка Усамы Джувейли в районе ат-Тавиша. Боевики из формирований Мисураты и вовсе вышли из зоны боевых действий в Триполи. Причины их отказа от сотрудничества с так называемым Правительством национального согласия, которое, согласно Схиратским соглашения, давно утратило легитимность, неизвестны.

Напомним, в связи с предотвращением распространения коронавируса, 18 марта в Ливии было объявлено гуманитарное перемирие. Однако 25 марта ПНС объявило о наступательной операции «Шторм мира», которая нарушает не только режим прекращения огня, объявленный 12 января, но и препятствует борьбе с пандемией.

Премьер-министр и глава «Минобороны» ПНС Файез Саррадж по-прежнему сотрудничает с Анкарой, которая снабжает так называемое «правительство» живой силой и вооружением. Протурецкие формирования нелегально прибывают в Мисурату и Триполи, многие из них заражены COVID-19.