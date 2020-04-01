Врач рассказал, как эпидемия коронавируса отразится на психическом здоровье россиян

Роспотребнадзор посоветовал россиянам избегать просмотра новостей про коронавирус, если это сказывается на их психологическом состоянии. Психотерапевт Алексей Бобров уверен, что после карантина в любом случае возникнет резкий рост тревожных и стрессовых состояний.

Во время нахождения на карантине россиянам рекомендовали не курить, не пить алкоголь и не употреблять другие психоактивные вещества, чтобы подавить эмоции. В экстренных ситуациях специалисты ведомства советуют воспользоваться медицинской или психологической помощью.

«Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

Как утверждают в ведомстве, люди на карантине не должны забывать о правильном питании, физических упражнениях, режиме сна и общении с близкими и друзьями, в том числе по телефону или в Интернете.

Свою точку зрения о влиянии новостей про коронавирус на население России Федеральному агентству новостей озвучил врач-психиатр Центра Психотерапии и Психологического Сопровождения Доктора Бабина Алексей Бобров.

«Такие новости влияют на здоровье россиян негативно. Есть определенные категории пациентов, которых особенно это задевает. У них возникает навязчивая потребность в чистоте, мытье рук, то есть иррациональное опасение за свое здоровье. Влияние масс-медиа не прибавляет здесь оптимизма», — выразил мнение Бобров в беседе с ФАН.

Кроме того, врач прогнозирует, что после карантина увеличится число людей, обращающихся за медицинской помощью.

«Практика показывает, что когда возникает большой социальный стресс в обществе, то до двух месяцев бывает резкое падение обращаемости к врачам, включая психиатров, а потом начинается резкое повышение. Нужно предусмотреть резкий рост тревожных и стрессовых состояний спустя месяц или два. Это касается соматических физических и психических проблем, так как эти расстройства усиливаются под влиянием стресса», — сказал психотерапевт.

Бобров отметил, что самоизоляция негативно отражается на психологическом состоянии россиян.

«Сам режим изоляции также сильно влияет на людей, поскольку когда человек лишен общения и социальной среды, то психологическое здоровье ухудшается. В этом случае может возрастать количество внутрисемейных конфликтов. Нахождение людей в тесном помещении порождает конфликтную ситуацию», — добавил он.

Во время карантина Бобров посоветовал россиянам больше заниматься релаксацией своего психологического состояния, следить за качеством сна и заниматься физическими нагрузками.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. В настоящее время в мире зафиксировано более 859 тысяч случаев заражения, скончались свыше 42 тысяч человек. В России зарегистрировано 2780 случаев заболевания. Всего скончалось 27 человек.