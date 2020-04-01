Глава Минздрава Мурашко пришел в маске на совещание по борьбе с коронавирусом

Москва, 1 апреля. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко пришел в медицинской маске на совещание президиума координационного совета при Кабмине по борьбе с коронавирусом.

Когда началось заседание, министр здравоохранения снял маску. Кроме того, средства индивидуальной защиты были у главы Роспотребнадзора Анны Поповой и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее члены президиума координационого совета по борьбе с распространением COVID-19 уже приходили на совещания в защитных масках.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки было выявлено 440 новых заболевших. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 190 человек, 24 пациента скончались.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, а эпицентр пандемии переместился в США и Европу.