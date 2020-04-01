Больных COVID-19 москвичей будут отслеживать через приложение с QR-кодами. События дня. ФАН-ТВ

Собственнику ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение Собственнику торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки. По версии следствия, подозреваемый дал около семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и ее подельникам. Это позволило предпринимателю без разрешения на строительство реконструировать здание. Был нарушен проект, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения. Предприниматель скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. По информации правоохранителей, свой бизнес Вишневский продолжил в Испании. А на деньги, которые сэкономил при строительстве торгового центра в Кемерово, приобрел дорогостоящее имущество. На прошлой неделе Вишневского экстрадировали из Польши. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 147 человек пострадали.

Больных москвичей будут отслеживать через смартфоны В Москве разработано специальное приложение для контроля соблюдения карантина. С помощью программы можно будет отслеживать местонахождение людей, инфицированных коронавирусом. Тех, кто находится на изоляции дома. Лечение в домашних условиях могут проходить пациенты, которые переносят инфекцию в легкой форме. При этом они подписывают специальное соглашение. Тем, у кого смартфонов нет, их выдадут. После карантина устройства нужно будет сдать. Полная версия нового приложения выйдет уже завтра, 2 апреля, в нем будут использоваться QR-коды для контроля за соблюдением карантина.

В России коронавирусом заразилось 440 человек за сутки Всего за последние сутки в России коронавирусом заразилось 440 человек. Это на 60 человек меньше, чем 31 марта. По числу заболевших в лидерах Москва и Московская область, Санкт-Петербург, республика Коми, Свердловская область и Бурятия. Количество инфицированных превысило две тысячи семьсот человек. 26 из них погибли. Напомним, что две трети регионов нашей страны ввели режим самоизоляции. Дома можно покидать, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью, сходить в ближайший магазин, отправиться на работу.