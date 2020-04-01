Путин проведет дистанционное совещание с членами правительства

Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин продолжает работу в дистанционном режиме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава российского государства планирует провести совещание с членами правительства и обсудить тему, связанную с развитием аграрно-промышленного комплекса.

«Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарево», — сообщил Песков.

Также запланировано мероприятие международного характера, которое пройдет в формате телеконференции, добавил представитель Кремля.

Российские власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В регионах РФ введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно.