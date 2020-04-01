Корнилов объяснил, почему Минску не стоит бояться присоединения Киева к санкциям ЕС

Присоединение Украины к санкциям Евросоюза против Белоруссии является скорее символическим — сколько-нибудь серьезного ущерба Минску Киев нанести не в состоянии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Информирующий о присоединении Киева к санкциям документ опубликован на сайте Совета ЕС. Ограничительные меры, о которых в нем идет речь, введены еще в 2004 году «за притеснение оппозиционных политиков». Согласно им, запрещается продавать Белоруссии вооружение, которое ее руководство могло бы использовать для проведения внутренних репрессий.

«Помимо эмбарго на поставки оружия там также говорится о заморозке счетов и лишении возможности для путешествий четырех (!) человек в связи с необъяснимым исчезновением также четырех оппозиционных политиков, — напомнил содержание документа собеседник ФАН. — Ну, согласитесь, это санкции, о которых даже говорить серьезно не приходится. Уж по Белоруссии они точно сильно не ударят».

Что же касается возможного ограничения торгового оборота, то это, по словам эксперта, тоже не нанесет сколько-нибудь ощутимого вреда Минску.

«Не думаю, что конкретно эти санкции в данный момент времени могут сыграть заметную роль в экономических взаимоотношениях двух стран. А вообще Евросоюз действительно в свое время ограничивал многие поставки товаров в Белоруссию — но в условиях бушующей на планете пандемии, когда закрыты границы и затруднены все без исключения торговые грузоперевозки, говорить о том, что санкции как-то дополнительно повлияют на товарооборот, нет смысла», — считает политолог.

Корнилов напомнил, что еще в 2007 году действующий на тот момент президент Украины Виктор Ющенко всячески поддерживал ограничения, которые вводились Евросоюзом в отношении Минска. Таким образом, Киев всегда следовал проводимой ЕС санкционной политике даже по отношению к тем странам, с которыми планировалось поддерживать дружбу.