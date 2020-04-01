Госдума утвердила законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств в условиях ЧС

Москва, 1 апреля. Госдума в третьем чтении утвердила законопроект, позволяющий осуществлять онлайн-продажу лекарств, в том числе рецептурных, в условиях ЧС или эпидемии. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Принятые поправки коснутся федеральных законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об обращении лекарственных средств». Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, нововведения направлены на защиту и поддержку россиян в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Сегодня был принят закон, в соответствии с которым безрецептурные лекарства можно будет купить через Интернет, заказав их доставку на дом», — сказал он.

По словам Володина, исключением станут сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества. Порядок продажи рецептурных препаратов определит правительство. Председатель Госдумы подчеркнул, что принятие закона особенно важно в условиях самоизоляции.

«Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом», — подытожил Володин.

По данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 заразившихся коронавирусом и 24 летальных исхода, напоминает НСН. 190 пациентов с COVID-19 уже выздоровели.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, какие правила должны соблюдать россияне, пребывающие на карантине, пишет «Газета.ру». Так, этих граждан обяжут вести журнал о своем самочувствии на портале госуслуг. Кроме того, за приехавшими из других стран будут следить через операторов связи, передает «Царьград».