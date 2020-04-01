Миро отругала Собчак и Жасмин, , «переболевших коронавирусом»

Москва, 1 апреля. Известный блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую Ксению Собчак и певицу Жасмин за заявления о том, что они переболели коронавирусом. Свое мнение Миро высказала в блоге в «Живом журнале».

По мнению блогера, звезды нашли «новый тренд», который можно назвать «Уже переболела коронавирусом». Она напомнила, что на днях подобные высказывания звучали от Собчак и Жасмин. Как писала «Газета.ru», Собчак сообщила, что «в начале декабря свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать». По ее словам, она никогда так сильно не болела.

Жасмин рассказала, что она и ее сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. При этом исполнительница думала, что у нее и ребенка грипп, так как наблюдалась очень высокая температура, был жуткий кашель.

«Ни той, ни другой диагноз «коронавирус» врачами поставлен не был. Эти женщины, не имея медицинского образования, сами решили, что переболели коронавирусом», — уточнила Миро.

Блогер объяснила, зачем Собчак и Жасмин нужно было объявлять о своей болезни.

«Чтобы и дальше спокойно таскаться по тусовкам, чтобы никто не отказался от их шутовских услуг на подпольных нынче днях рождения и корпоративах, чтобы потенциальные заказчики от них не шарахались», — считает Миро.

По мнению Миро, это «нехитрая логика» людей, «которые за гонорар встанут раком у тебя на рояле и пропоют Happy Birthday».

Напомним, общее число заразившихся коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 2777, из них 190 человек уже выздоровели. Кроме того, зарегистрировано 24 летальных случая. COVID-19 затронул уже 75 регионов РФ. Для борьбы с распространением инфекции многие субъекты ввели режим изоляции для граждан.