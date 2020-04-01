Песков отреагировал на просьбу Белоруссии оказать помощь из-за коронавируса

Москва, 1 апреля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о поступившем в Москву документе от Минска с просьбой о помощи на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Я не знаю, были ли по дипломатическим каналам такие обращения, но президент Путин исходит того, что мы все в одной лодке — это общий вызов для всех. Бороться с коронавирусом без взаимодействия, без партнерства, без взаимовыручки невозможно, это для всех стран мира. В случае, если мы говорим о братской стране, как Белоруссия, то это особенно», — сказал Песков.

Как пишет «Коммерсант», Белоруссия направила России официальный запрос с просьбой о помощи на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. В документе говорится, что Минску требуются тестовые системы, защитные медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире. Вирус быстро распространяется, сейчас много заболевших в США, Италии, Испании и Франции. Власти России предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.