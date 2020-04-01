Песков адресовал МИД вопрос о содержании гуманитарной помощи США из-за пандемии

Москва, 1 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал Министерству иностранных дел вопрос о содержании гуманитарной помощи, отправленной США из-за широкого распространения коронавируса в стране, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, какие предметы первой необходимости включала гуманитарная помощь с медицинским грузом, отправленная Вашингтону. Они уточнили, были ли там аппараты искусственной вентиляции легких.

«Что касается списка, точным списком не располагаю. Для разъяснения этого вопроса лучше обратитесь в Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, либо в Министерство иностранных дел», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации Ан-124-100 «Руслан» с медицинскими масками и медоборудованием был отправлен в США. Об этом рассказали в Министерстве обороны. О том, что Россия помогает Соединенным Штатам в ситуации с новым типом коронавируса, стало известно накануне. Президенты двух государств, США и РФ, Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались по телефону и отметили важность международного сотрудничества в условиях пандемии.

В США число жертв коронавируса может составить от 100 тысяч человек (благоприятный сценарий) и до 2,2 миллиона человек (неблагоприятный сценарий). Такие данные следуют из экспертных материалов, которые были обнародованы 31 марта пресс-службой Белого дома.

Общее число заразившихся коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 2777, из них 190 человек уже выздоровели. Кроме того, зарегистрировано 24 летальных случая. COVID-19 затронул уже 75 регионов РФ.