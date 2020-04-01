Кремль заявил о высоком уровне отношений России и Саудовской Аравии

Москва, 1 апреля. Отношения России и Саудовской Аравии находятся на высоком уровне, и в будущем между сторонами могут состояться телефонные переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, что российская сторона традиционно приветствует диалог, об этом говорил президент [Владимир] Путин неоднократно. Что касается отношений с Саудовской Аравией, то они на достаточно высоком уровне, у нас могут быть разногласия, но при необходимости позволяют осуществлять эффективный диалог», — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что сейчас диалог не ведется, и в обозреваемой повестке телефонных переговоров нет.

«Но сейчас очень оперативно согласовываются телефонные звонки», — заключил Песков.

Напомним, цены на нефть рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, которые состоялись 6 марта. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях в связи с эпидемией коронавируса и необходимостью оценить его влияние на мировую экономику. Партнеры Москвы при этом предлагали дополнительно сократить объемы добычи. После неудавшихся переговоров Саудовская Аравия заявила, что будет наращивать объемы добываемой нефти до 13 миллионов баррелей в сутки. В этот период СМИ писали о начале нефтяной войны между Москвой и Эр-Риядом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности, передает «Царьград».