В среду, 1 апреля, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится онлайн-конференция на тему «Юмор в самоизоляции. Шутки против коронавируса».

Мы напомним читателям и зрителям, что 1 апреля — это День смеха, традиционное время для розыгрышей. Даже самые солидные и серьезные средства массовой информации позволяют себе в этот день публиковать шуточные сюжеты и новости.

Сегодня мы обсудим, можно ли шутить в тяжелое для мира время, когда уместен черный юмор, над чем нельзя смеяться? Как развлечь себя в самоизоляции? Где граница между розыгрышем и фейком?

С помощью телефона и скайпа мы пообщаемся с представителями индустрии юмора, комиками, артистами, клоунами.

Продемонстрируем фото и видео, которые сгенерировали, сидя в карантине, десятки талантливых и остроумных россиян.

Кроме того, мы продолжим рассказывать вам, что происходит за пределами страны, сравним ситуацию с нашими городами.

Онлайн трансляция начнется в 14.00 и закончится в 16.00. Помимо видеотрансляции мы будем вести и текстовую трансляцию мероприятия. Ссылки на все трансляции вы увидите на сайтах ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Контакты пресс-центра «Патриот»:

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16. По этим же контактам необходимо аккредитоваться на мероприятия.