В Кремле рассказали о ежедневном тестировании окружения президента

Москва, 1 апреля. Окружение президента РФ Владимира Путина, включая чиновников, которые сопровождали его при посещении больницы в Коммунарке, ежедневно проходит тестирование на коронавирус. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее специализированную больницу для лечения COVID-19 в Коммунарке вместе с Путиным посетили зампред правительства РФ Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также сам Дмитрий Песков.

«Дело в том, что все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, они ежедневно тестируются на коронавирус, включая вашего покорного слугу. Естественно, мы принимаем меры предосторожности, исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, Путин старается по максимуму проводить рабочие мероприятия в удаленном формате, как это происходило на саммите G20.

«Но также предпочитает для этих телеконференций все-таки использовать защищенные каналы соединения. Слава богу, такие технические и технологические возможности есть», - отметил представитель Кремля.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 190 человек уже выздоровело, 24 пациента скончались.

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