В Совфеде предложили поддержать малые производства «антивирусной» продукции

Москва, 1 апреля. Порог кредитования небольших предприятий, производящих «антивирусную» продукцию, необходимо снизить, чтобы дополнительно поддержать малый бизнес в период эпидемии. С таким предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который направил соответствующее письмо вице-премьеру Юрию Борисову.

Кутепов напомнил о решении, принятом кабмином 21 марта, согласно которому Фонд развития получит от правительства 10 миллиардов рублей. Эти средства должны направить на расширение и модернизацию предприятий, которые производят лекарственные изделия и медицинские изделия, помогающие бороться с распространением коронавируса. При этом был установлен порог кредитования 50 миллионов рублей. Как отметил Кутепов, такая сумма займа не нужна многим малым предприятиям в регионах, выпускающим «антивирусную» продукцию.

«На основании изложенного просим вас рассмотреть возможность понижения минимального порога займов, предоставляемых из Фонда развития промышленности в рамках реализации указанных выше актов правительства РФ», — приводит выдержку из письма сенатора «Парламентская газета».

Также Кутепов призвал правительство взять под личный контроль вопрос обеспечения сырьем производителей медицинских масок.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отдал распоряжение утвердить двухнедельный график поставок медицинских масок, передает «Царьград». Кроме того, глава кабмина пообещал, что правительство продолжит расширять меры, направленные на поддержку бизнеса в период эпидемии.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, напоминает «МИР 24».