В России вступили в силу новые меры борьбы с коронавирусом

Москва, 1 апреля. Новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с 1 апреля. Ранее соответствующий документ подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Министерству здравоохранения России, Федеральному медико-биологическому агентству страны и Минобороны РФ совместно с правительством Москвы, Российскими железными дорогами и региональными властями необходимо разработать предложения по перепрофилированию медорганизаций для приема больных коронавирусной инфекцией.

Согласно вступившему в силу документу, госпитализация возможна только по направлению врача поликлиники, к которой прикреплен пациент. Также Министерство промышленности и торговли РФ, Минюст и Минфин России обязаны обеспечить учреждения Федеральной службы исполнения наказаний необходимыми средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием.

В задачу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ входит обеспечение представления сведений о подлежащих самоизоляции гражданах, прибывших из-за границы. Кроме того, новые меры предполагают, что в Минкомсвязь РФ и рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом должны поступать данные о гражданах, больных коронавирусной инфекцией, и о тех, кто контактировал с ними. Операторов обязали предоставлять номера мобильных телефонов этих людей.

Ранее сообщалось, что россияне, находящиеся на карантине, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии. Соответствующее поручение дал Михаил Мишустин. Также граждане через портал «Госуслуги» должны будут подтверждать, что находятся дома.