Атомный вирусоносец: что происходит на гордости американского флота «Теодоре Рузвельте»

Военно-морские силы США понесли первые потери в биологической войне.

Пока два атомных плавучих аэродрома Harry S. Truman (CVN 75) и Dwight D. Eisenhower (CVN 69) в Аравийском море в обстановке, максимально приближенной к боевой, осуществляют совместное маневрирование и отработку взаимодействия перед предположительно планируемым ударом по «Катаиб Хезболла» в Ираке, два их атомных собрата Theodore Roosevelt (CVN-71) и Ronald Reagan (CVN-76) в Азиатско-Тихоокеанском регионе вне угрозы какого-либо врага несут боевые потери вплоть до полной утраты боеспособности.

Первое упоминание о проблемах на борту Theodore Roosevelt («Теодора Рузвельта») появилось 24 марта, когда мировая общественность узнала о выявлении у трех членов экипажа этого американского авианосца признаков заболевания коронавирусной инфекцией. В этот момент авианосец находился на переходе в Тихом океане, и информация сразу привлекла к себе внимание заинтересованных сторон. Дело в том, что даже такой огромный с виду корабль, как авианосец, на самом деле представляет собой систему достаточно небольших по объему помещений, в которых размещается огромное количество людей — от четырех до пяти тысяч человек, в зависимости от численного состава базируемого на корабле авиакрыла (по-нашему — авиационного полка). Это обстоятельство не предполагает самой возможности обеспечить достаточное социальное дистанцирование между членами экипажа, которое могло бы предотвратить распространение инфекции.

После первого сообщения о выявлении коронавируса количество заболевших стало стремительно расти. 30 марта американское военное ведомство сообщило, что на борту авианосца Theodore Roosevelt находится 12% заболевших коронавирусной инфекцией от общего числа зараженных во всех Вооруженных силах США.

Беда в том, что Theodore Roosevelt является боевым кораблем, развернутым на конкретном операционном направлении, иначе говоря — несет боевую службу в заданном районе мирового океана. На борту авианосца имеется огромный арсенал, включающий в себя ядерное оружие, готовое к применению, если того потребует обстановка. Авианосец является одним из элементов проецирования Соединенными Штатами Америки своей силы, и снятие его с боевой службы ослабит позиции «мирового жандарма» в момент, когда ситуация в мире и без того предельно обострена вирусной пандемией.

Тем не менее командир корабля Бретт Крозье обращается к своему командованию с просьбой предоставить возможность экипажу пройти двухнедельный карантин в условиях, которые могли бы позволить добиться желаемого результата — при том, что мы уже знаем, помещения корабля не способны предоставить такой возможности.

«Мы сейчас не находимся в состоянии войны, — написал командир авианосца. — Моряки не должны умирать в мирное время. Да, нужно политическое решение на временный вывод корабля в карантин, но это будет правильное решение».

Разумеется, ему было отказано со ссылкой на то, что военно-морская база «Гуам» не имеет достаточное количество помещений, которые можно было бы использовать для карантина.

Исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли сослался на необходимость согласования этого вопроса с властями острова Гуам и на то, что Theodore Roosevelt не является круизным судном, которое можно покинуть всем экипажем, а несет на себе массу систем и оборудования, которое требует профессионального присмотра.

Тем не менее, когда на борту авианосца коронавирус был диагностирован уже более чем у 200 моряков, президент США Дональд Трамп позволил военным «самим принять решение» относительно временного прекращения боевого развертывания корабля. В итоге Theodore Roosevelt ушел на военно-морскую базу на острове Гуам, где в настоящее время экипаж переводится на карантин. А флот США временно лишился одной из своих основных боевых единиц.

А что же Ronald Reagan («Рональд Рейган»)? А этому «президенту» тоже еще предстоит сполна испить отравленную чашу: на его борту выявлен коронавирус у нескольких моряков. Этот «атомный вирусоносец» сейчас стоит у стенки военно-морской базы «Йокосука» в Японии, командир которой, получив информацию о наличии COVID-19, объявил 48-часовой карантин.

P.S. ВМС Нидерландов тоже решили не отставать от своих коллег по НАТО: 15 моряков дизельной подводной лодки Dolfijn почувствовали серьезное недомогание, у восьми из них был выявлен коронавирус. Субмарина поспешно идет в Ден-Хелдер, где экипаж будет помещен на карантин.