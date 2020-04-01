Малышева и Аграновский оценили предложение использовать воду в борьбе с коронавирусом

Врачи и ученые с настороженностью относятся к идее «Сколково» использовать обработанную плазмой воду для борьбы с коронавирусом. Подробнее о том, почему к подобным инициативы нужно относиться с осторожным оптимизмом, — в материале Федерального агентства новостей.

Средство борьбы с вирусом

Специалисты российского инновационного центра «Сколково» выяснили, что вода, которая обработана холодной плазмой, способна уничтожать бактерии и вирусы. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, благодаря активным формам кислорода и хлорноватистой кислоты такая вода способна повреждать клетки вирусов. При этом отмечается, что обработанная холодной плазмой вода абсолютно безопасна для человека и ей можно будет обрабатывать поверхности, медицинские маски, а также распылять в воздухе.

Кроме того, ученые из «Сколково» смогли создать специальную установку, которая дает возможность обрабатывать воду холодной плазмой — газом из заряженных и незаряженных частиц. После обработки атомы теряют часть электронов. Это в свою очередь не позволяет им соединиться в молекулу H2O.

«Пропасть длиною в жизнь»

Как отметила в комментарии ФАН известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева, то, что предположили специалисты из «Сколково» по обработке медицинских масок, и то, что сегодня ученые получают из пробирки, в 99% случаев не будет иметь отношение к реальной жизни.

«Все, кто пытается [бороться с распространением нового типа коронавируса], они, конечно, молодцы, но надо четко понимать, что от пробирки с раствором до тела человека лежит пропасть длиною в жизнь. И только единицы ее преодолевают», — коротко изложила свое мнение Елена Малышева.

По словам доктора биологических наук, вирусолога Алексея Аграновского, любая хлорка убивает широкий спектр микроорганизмов, включая вирусы. Ученый допускает, что вода, обработанная плазмой, обладает подобными действиями.

«Трудно судить, я не видел на этот счет каких-то научных отчетов или публикаций, статистики. Наперед невозможно сказать. На первый взгляд, я бы сказал, что надо с осторожностью относиться к подобного рода заявлениям, потому что они звучат слишком похожими на чудо. Но отвергать тоже не стоит», — добавил Алексей Аграновский.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и то, как он воздействует на человека.