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Малышева и Аграновский оценили предложение использовать воду в борьбе с коронавирусом

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Малышева и Аграновский оценили предложение использовать в борьбе с коронавирусом воду

Врачи и ученые с настороженностью относятся к идее «Сколково» использовать обработанную плазмой воду для борьбы с коронавирусом. Подробнее о том, почему к подобным инициативы нужно относиться с осторожным оптимизмом, — в материале Федерального агентства новостей.

Средство борьбы с вирусом

Специалисты российского инновационного центра «Сколково» выяснили, что вода, которая обработана холодной плазмой, способна уничтожать бактерии и вирусы. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, благодаря активным формам кислорода и хлорноватистой кислоты такая вода способна повреждать клетки вирусов. При этом отмечается, что обработанная холодной плазмой вода абсолютно безопасна для человека и ей можно будет обрабатывать поверхности, медицинские маски, а также распылять в воздухе.

Малышева и Аграновский оценили предложение использовать в борьбе с коронавирусом воду

Кроме того, ученые из «Сколково» смогли создать специальную установку, которая дает возможность обрабатывать воду холодной плазмой — газом из заряженных и незаряженных частиц. После обработки атомы теряют часть электронов. Это в свою очередь не позволяет им соединиться в молекулу H2O.

«Пропасть длиною в жизнь»

Как отметила в комментарии ФАН известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева, то, что предположили специалисты из «Сколково» по обработке медицинских масок, и то, что сегодня ученые получают из пробирки, в 99% случаев не будет иметь отношение к реальной жизни.

«Все, кто пытается [бороться с распространением нового типа коронавируса], они, конечно, молодцы, но надо четко понимать, что от пробирки с раствором до тела человека лежит пропасть длиною в жизнь. И только единицы ее преодолевают», — коротко изложила свое мнение Елена Малышева.

Малышева и Аграновский оценили предложение использовать в борьбе с коронавирусом воду

По словам доктора биологических наук, вирусолога Алексея Аграновского, любая хлорка убивает широкий спектр микроорганизмов, включая вирусы. Ученый допускает, что вода, обработанная плазмой, обладает подобными действиями.

«Трудно судить, я не видел на этот счет каких-то научных отчетов или публикаций, статистики. Наперед невозможно сказать. На первый взгляд, я бы сказал, что надо с осторожностью относиться к подобного рода заявлениям, потому что они звучат слишком похожими на чудо. Но отвергать тоже не стоит», — добавил Алексей Аграновский.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и то, как он воздействует на человека.

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