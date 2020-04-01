На Украине перенесли «марш на Крым» из-за эпидемии коронавируса

Киев, 1 апреля. Эпидемия коронавируса на Украине заставила организаторов перенести «Марш на Крым». Об этом на своей странице в Facebook написал глава запрещенного в РФ «Меджлиса1 крымскотатарского народа» Рефат Чубаров.

Напомним, провокационная акция была запланирована на 3 мая.

«Новая дата проведения <…> будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине», – сообщил Чубаров.

По его словам, организаторы марша продолжают работу по подготовке якобы мирной акции в удаленном режиме. Предполагается, что участники мероприятия маршем дойдут до Крыма и непонятным способом попытаются попасть на полуостров.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Чубарова по факту организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием. По версии следствия, в феврале 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать их у здания Верховного совета Республики Крым, передавало Федеральное агентство новостей.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами ранее неизвестного заболевания уже стали 17 человек, при этом выздоровели только 10.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после государственного переворота в Киеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.