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LIVE: Юмор в самоизоляции

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1 апреля — День смеха. Традиционное время для розыгрышей. Даже самые солидные и серьезные средства массовой информации позволяют себе в этот день публиковать шуточные сюжеты и новости.

Сегодня мы обсудим, можно ли шутить в тяжелое для мира время, когда уместен черный юмор, над чем нельзя смеяться? Как развлечь себя в самоизоляции? Где граница между розыгрышем и фейком?

С помощью телефона и скайпа мы пообщаемся с представителями индустрии юмора, комиками, артистами, клоунами.

Онлайн-трансляция начнется в 14.00.

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