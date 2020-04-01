Аналитик Романов назвал плюсы и минусы приложения для контроля пациентов с COVID-19

Политический аналитик Роман Романов считает, что приложение для контроля пациентов с COVID-19 поможет снизить распространение вируса.

Ранее стало известно, что столичные власти разработали мобильное приложение «Социальный мониторинг» для пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции на дому. Программа необходима для контроля соблюдения москвичами режима самоизоляции.

При установке на устройство приложение просит доступ к геолокации, камере, памяти, звонкам и показателям датчиков телефона. Оно также позволяет вызвать сотрудников экстренных служб и предоставляет пользователям доступ к разделу «Последние новости», который ведет на портал мэрии.

«У нас полноценная версия уже подготовлена в соответствии с планом вывода пациентов на тот режим работы, на самом деле с завтрашнего дня будет полностью им предоставляться», — заявил в эфире «Эхо Москвы» руководитель департамента информационных технологий правительства столицы Эдуард Лысенко.

Комментируя появление приложения, политический аналитик интернет–издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что оно станет весьма полезным в условиях распространения пандемии COVID-19.

«Из плюсов можно отметить, что в условиях карантина, когда город столкнулся с такой широкой опасностью, как коронавирусная инфекция, социальный трекинг в принципе необходим, так как нужно быть готовым к тому, что если ситуация выйдет из-под контроля, потребуется принимать куда более жесткие карантинные меры. Есть все-таки довольно широкая прослойка граждан, которые даже несмотря на призыв президента, мэра стараются не ограничивать свои социальные контакты, они гуляют, посещают магазины и т.д. По сути, они становятся причиной или даже возможным фактором дальнейшего распространения инфекции по городу», — говорит эксперт.

Для критиков приложения, заявляющих о том, что оно было разработано для «слежки» за москвичами, отметим: сбор данных пациентов осуществляется только с их письменного согласия. При этом полный трекинг передвижения не строится, столичные власти получают доступ только к последней координате, сигнализирующей, что человек вышел из дома, адрес которого сам же указал в анкете. Тем не менее собеседник ФАН считает, что у приложения есть и минусы.

«Критика приложения, в основном, возникла, так как люди считают, что нужно его распространять не только на тех, кто находится на карантине, но и на тех, кто в самоизоляции. То есть, по сути, на большую часть города. Кроме того, стало известно, что, например, данные с лицами людей, то есть банальное распознавание, происходит через эстонские серверы. Была использована технология эстонского разработчика, то есть ваша фотография будет банально отправлена на сервер Эстонии или даже Германии и уже потом — в мэрию. И тут возникает вопрос: а насколько вообще нужно было пользоваться услугами такой своеобразной эстонской прокладки, когда разрабатываешь приложение для города, для жителей?» — заключил Романов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в США число зараженных достигло более 189 тысяч, скончались 4079 заболевших. По этому показателю США занимают первое место в мире.