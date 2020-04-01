Московские власти введут QR-коды для контроля соблюдения режима изоляции

Москва, 1 апреля. Московское правительство издаст постановление, согласно которому соблюдение гражданами режима самоизоляции будут контролировать с помощью QR-кодов. Об этом рассказал глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«QR-коды заработают ровно тогда, когда будет издан соответствующий акт правительства Москвы», — подчеркнул он.

По словам Лысенко, проект будет реализовывать на базе сайта мэра Москвы. Глава департамента отметил, что эта платформа способна выдерживать высокую нагрузку, так как обладает необходимой технической мощностью, передает «Парламентская газета».

Также Лысенко рассказал, что москвичам с подтвержденным коронавирусом, которые должны соблюдать карантин на дому, выдадут смартфоны с предустановленным приложением, позволяющим контролировать их перемещения.

«На время нахождения его дома с помощью таких технических средств будет полностью обеспечена ему самодисциплина», — отметил глава департамента.

Приложение уже работает в тестовом режиме. Как рассказал Лысенко, полноценная версия уже подготовлена и в ближайшее время будет предоставляться пациентам.

Напомним, ранее в Москве и многих регионах РФ был введен режим самоизоляции, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Россияне могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Особо строгий запрет касается граждан старше 65 лет, поскольку они входят в группу риска — эта категория россиян должна оставаться дома. Как сообщает «МИР 24», пожилым людям помогают волонтеры, которые приносят продукты и лекарства, а также выгуливают собак.