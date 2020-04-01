Мишустин обязал россиян на карантине самостоятельно заполнять журнал о самочувствии

Москва, 1 апреля. Россияне, находящиеся на карантине, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии. Соответствующее поручение дал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, граждане страны через портал «Госуслуги» должны будут подтверждать, что находятся дома.

«Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от «Госуслуг» самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома», ― цитирует «Интерфакс» Мишустина.

Глава кабмина указал на увеличение объема производства российских тест-систем, с помощью которых можно диагностировать наличие заболевания. Также Мишустин сообщил о стремительно растущем количестве исследований новой коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. Основные симптомы заболевания — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.

Россия предпринимает все необходимые меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В регионах действует режим самоизоляции, граждан просят не выходить из дома без весомой причины, обучение в школах и вузах переведено на дистанционный режим,

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в России принимаются превентивные меры, направленные на предотвращение распространения COVID-2019, однако ситуация постоянно меняется.