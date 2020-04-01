Сирия, 1 апреля. На севере Алеппо группа неизвестных совершила попытку покушения на высокопоставленного боевика СНА. «Хайят Тахрир аш-Шам» нанесла удар по укреплениям сирийской армии на юге Идлиба. Неизвестные лица зарезали двух курдских боевиков на востоке Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов в Идлибе.

«Ахрар аш-Шаркыя»: подозревается в попытке покушения на сотрудника сил внутренней безопасности «Сирийской национальной армии» в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери на севере Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции сирийской армии на юге Идлиба.

Провинция Алеппо

Начальник отделения полиции «Сирийской народной армии» в городе Аль-Баб пережил попытку покушения. Как сообщает новостное агентство Step News, Абу Башар Тамро покинул утром участок и садился в свой автомобиль, когда группа неизвестных открыла по нему огонь из автоматов. Мужчина получил несколько огнестрельных ранений, с которыми был доставлен в городской госпиталь. Нападение связывают с деятельностью другой протурецкой группировки – «Ахрар аш-Шаркыя». Тремя днями ранее военная полиция СНА в ходе перестрелки на рыночной площади смертельно ранила главу разведки «Ахрар аш-Шаркыи» Абу Расула, что вызвало затянувшийся междоусобный конфликт.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточной части провинции ночью прогремел мощный взрыв. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24, заминированный автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF) взорвался в окрестностях поселка Ас-Сабха. Информации о пострадавших не поступало, в минировании автомобиля подозревают «спящие ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства»1, которые регулярно совершают вылазки в оккупированные курдскими вооруженными формированиями районы.

Провинция Идлиб

Сирийская Арабская Армии отразила нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» сегодня ночью. Как передает портал Masar Press Net, столкновение произошло у поселений Аль-Бар и Сафухан, где боевики открыли огонь по позициям правительственных войск из ПТУРов. В ответ, артиллерийские подразделения САА атаковали укрепления террористов у поселения Сармин. Взаимный ракетный обстрел также отмечался на рассвете в районе деревни Салихия, у города Кафр-Увейд с применением танков были атакованы укрепленные огневые точки боевиков.

По информации источника в сети Twitter (IdlibEn), ВС Турции вмешались в перестрелку и атаковали линии обороны сирийской армии у Серакиба.

Провинция Хасака

К востоку от лагеря беженцев «Аль-Хол» в окрестностях одноименного поселка были обнаружены два трупа. По данным агентства Alk Habour, убитые – члены сил внутренней безопасности SDF «Асайиш», по предварительной версии, оба были заколоты ножами.

Источник также сообщил, что в районе Гувейран города Хасака «Асайиш» продолжают прочесывать в местность и повышать меры безопасности в связи с бегством ряда заключенных террористов «Исламского государства» из тюрьмы «Ас-Сина». Два дня назад террористы устроили бунт в тюрьме, захватив первый этаж. По различным данным, совершили побег от 12 до 15 боевиков ИГ1, из которых четверо были нейтрализованы курдскими патрулями в городе. Среди сбежавших числятся трое бывших полевых командиров.

1 Организация запрещена на территории РФ.