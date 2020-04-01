Предложение Навального бороться с эпидемией деньгами бессмысленно и может быть опасно для экономики

В понедельник, 30 марта, в России началась общегосударственная нерабочая неделя, задача которой снизить скорость распространения коронавирусной инфекции по стране. Как минимум до 5 апреля не будут работать многие магазины, предприятия и точки общепита. В связи с введенными ограничениями малый и средний бизнес подсчитывает убытки, которые могут оказаться критическими.

Правительство страны уже вводит меры для оказания помощи предпринимателям и гражданам, которые попали в сложные экономические ситуации в связи с режимом самоизоляции. Ведущие эксперты предлагают свои методы поддержки населения. Не смог удержать себя в руках и блогер Алексей Навальный, который опубликовал целую программу по борьбе с коронавирусом и экономическими последствиями эпидемии.

В своем послании Навальный рассказал подписчикам, что следовало бы сделать правительству. Однако он не удосужился рассказать, как его идеи воплотить в жизнь. Это традиционный прием любого популиста — давать обещания, даже не зная, как их выполнять.

Победители с конца

В своей программе «спасения России» Навальный призывает опираться прежде всего на успешный международный опыт и не совершать ошибок некоторых стран. Список «победителей» и «неудачников» у блогера получился, мягко говоря, странный.

Например, он призвал равняться на Германию, где болезнь продолжает стремительно распространяться, и которая вышла на пятое место по числу инфицированных. А вот пример с Китая, где впервые столкнулись с эпидемией и уже ее остановили, Навальный брать почему-то не советует. Но самое интересное, что блогер стыдливо умалчивает об ошибках США, где медицина уже сейчас не справляется с потоком больных, а ситуация продолжает ухудшаться.

Навальный предпочитает жесткие наказания

Меры, которые призывает применить Навальный для борьбы с эпидемией, также звучат неоднозначно. Первым пунктом своей программы блогер указывает введение общероссийского карантина.

Еще в феврале зампредседателя правительства России Татьяна Голикова рассказала, что у властей есть четкий поэтапный план, где прописаны условия для каждого последующего шага, в том числе и для введения общероссийского карантина. Как было отмечено, в первую очередь будет учитываться скорость распространения. То есть на данном этапе у правительства нет оснований считать, что карантин поможет лучше самоизоляции.

Предложение же Навального — это часть общей тактики несистемной оппозиции, которая прилагает все усилия в попытках выставить предпринимаемые властями меры якобы неэффективными. На деле же карантин от самоизоляции будет отличаться строгостью наказаний для нарушителей. Если на данный момент им грозят лишь штрафы, то при карантине будет применяться уголовная ответственность. Готов ли Навальный за нарушение самоизоляции получить не штраф, а срок?

Потратить ресурсы на бесполезные меры

Второй пункт программы Навального — массовое тестирование на коронавирус. По мнению блогера, нужно приложить сколько угодно сил и средств, но сделать так, чтобы каждый желающий мог сдать тест и получить результат в течение 12 часов. В пример он привел как раз США, где такое уже практикуется. И где морги уже не справляются с приемом тел людей, умерших от эпидемии.

А между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла бесполезной массовую проверку на вирус. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что тестирование должны проходить только те, у кого есть симптомы ОРВИ, чтобы не создавать ненужную нагрузку на медиков и лаборатории в и без того сложной ситуации.

Такого же мнения придерживается Денис Проценко, главный врач больницы №40 в Коммунарке, где проходит лечение большинство больных коронавирусом из Москвы. Массовое тестирование он назвал вредным для системы здравоохранения, так как отвлекает врачей от тех больных, которым действительно нужна помощь. По-настоящему положительный эффект приносит строгое соблюдение режима самоизоляции, считает Проценко. Готов ли Навальный лично сутками на пролет брать тесты и проводить анализы у здоровых людей?

Не все можно купить

Третий, четвертый и пятый пункты программы Навального сводятся к одному — потратить любые средства на закупку средств защиты для медработников и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Призыв, безусловно, правильный и нужный. Но одно дело призывать, а другое дело — реализовывать. В странах Евросоюза и США наблюдается острая нехватка медицинских масок, халатов, респираторов и других средств, и вряд ли причина кроется в нехватке финансов. У профильных предприятий банально не хватает производственных мощностей, чтобы удовлетворить спрос. Дело доходит до того, что страны воруют друг у друга гуманитарную помощь, идущую из Китая.

Аналогично ситуация обстоит и с аппаратами ИВЛ. В России их 40 тысяч, хотя по нормам Минздрава требуется 52 тысячи. Правительство России уже выделило 7,5 миллиарда рублей для покупки 5,7 тысячи различных систем ИВЛ. Но поставлены они будут до конца года, причина задержки — загруженность производственных мощностей.

Как бы ни фантазировал Навальный, но за границей недостающие аппараты купить не удастся, дело вовсе не в сертификации, о которой он заявляет. Еще 20 марта Meduza провела исследование и выяснила, что в России на 100 тысяч жителей приходится 27,3 системы ИВЛ, в США — 18,8, в Великобритании — 12,9, а в Италии и вовсе 8,3 штуки на 100 тысяч человек. Запад испытывает куда более острую нехватку систем, и в таких условиях просто никто не даст вывозить из страны столь необходимое медоборудование.

Вероятно, Навальный не привык, что что-то нельзя купить за деньги. Реальность оказалась значительно сложнее, чем его выдуманный мир. Но согласится ли блогер для воплощения своего плана вылезти, наконец, из Интернета, отправиться на завод и поучаствовать в производстве столь необходимого медикам оборудования, ведь для шитья масок особых навыков не нужно?

Опроверг сам себя

Помочь россиянам и российской экономике Навальный также предлагает деньгами, что уже и не удивительно — все другие меры у него тоже свелись к финансам. Но в этом ключевом пункте Алексей перехитрил сам себя.

Навальный предложил в апреле единовременно выплатить всем взрослым гражданам России по 20 тысяч рублей, а детям — по 10 тысяч. В случае продления режима самоизоляции он призывает ежемесячно выплачивать еще по 10 тысяч рублей всем без исключения. По мнению блогера, это не бессмысленное «разбрасывание денег с вертолета», а эффективная мера по поддержке экономики.

В своей программе он ссылается на комментарий профессора Чикагского университета и Высшей школы экономики Константина Сонина к статье экономиста Ивана Любимова в Forbes. Вот только Сонин, наоборот, называет меру, предложенную Навальным, неэффективной.

Сонин предлагает оказывать помощь только малоимущим слоям населения, потому что они гарантированно вернут деньги в экономику в короткие сроки. А средний класс и богатые люди продолжат тратить столько же, сколько тратили и без помощи.

Любимов придерживается похожего мнения, но по несколько иным причинам. Он уверен, что финансовые возможности России просто не позволят выплатить всему многомиллионному населению страны такие суммы, которые смогли бы реально простимулировать экономику. Такая мера, по его мнению, может лишь усугубить кризис и привести к краху экономической системы. А раз так, то лучше будет не раздавать незначительные суммы всем, а дать увеличенную помощь только тем, кто в ней нуждается, — пенсионерам, малоимущим и безработным.

Так что бесполезность предложенной Навальным меры доказали те же эксперты, на которых он поспешил сослаться. Как такое получилось не совсем понятно. Возможно, блогер недостаточно внимательно читал анализ экономистов, а, возможно, он просто не смог его понять. Как бы то ни было, но Алексею лучше не рассчитывать на помощь от государства — маловероятно, что снимающего 4-комнатную квартиру за 200 тысяч рублей в месяц квартиру блогера признают малоимущим.

А вот настоящим нуждающимся власти уже начали оказывать помощь. В минувшую пятницу правительство России постановило увеличить максимальную величину соцпособия по безработице до 12 тысяч рублей. Региональные власти поддерживают земляков дополнительно. В результате совместной работы федеральных и региональных администраций размер субсидий для безработных Москвы составил 19,5 тысячи рублей, в Московской области — 15 тысяч рублей. Малому и среднему бизнесу оформляются отсрочки по кредитным обязательствам. Минпромторг ведет работу с другими ведомствами по введению налоговых послаблений, отмене ряда сборов.

То есть принимаются меры по поддержке слоев населения, которые не только нуждаются в помощи, но и сами окажут помощь экономике страны, что совпадает с рекомендациями известных экономистов.

А вот Навальный вновь оказался не у дел со своими популистскими призывами. Он в очередной раз продемонстрировал свою полную некомпетентность, хотя и попытался выступить экспертом и по медицине, и по закупкам, и по экономике. Вероятно, он хотел показать, какой-бы щедрый и замечательный лидер из него получился бы, но вышло наоборот — весь его «план по спасению России» свелся к бездарному разбазариванию бюджета в надежде купить всех и вся.